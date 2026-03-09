Domanda alla comunità LGBT+: perché il Molise Pride “evita” accuratamente l’Alto Molise?

Non voglio polemizzare in nessun modo con gli organizzatori del Molise Pride. Sono un liberale puro, a tratti radicale, figuriamoci se faccio discriminazioni sugli orientamenti sessuali o scaglio giudizi morali. Non me ne frega assolutamente nulla degli orientamenti sessuali altrui. Sono irrilevanti. Mi interfaccio alle persone per le loro idee, non certo in base a cosa fanno a letto. Però credo che gli organizzatori del Molise Pride abbiano perso un’occasione. Quale? Quella di organizzare la sesta edizione del Molise Pride in Alto Molise. Ad Agnone, anzi in Agnone ad esempio. Oppure a Capracotta, a Prato Gentile. Perché no?

Per la quarta volta la manifestazione approda a Campobasso, dopo aver fatto tappa ad Isernia nel 2024 e a Termoli nel 2025. Il capoluogo di regione torna ad accogliere il corteo dopo aver ospitato, nel 2018, la prima storica edizione del Pride molisano. Campobasso, Isernia, Termoli, cioè le città più grandi del Molise. Ci sarebbe stata davvero bene Agnone, finalmente, per l’edizione del 2026 o Capracotta appunto. Sarebbe stato un utile messaggio di attenzione per le aree interne, quelle davvero marginalizzate e discriminate dalla politica e dalle istituzioni.

Recentemente la comunità LGBT+, che si batte da sempre per una società più giusta, inclusiva e rispettosa dei diritti, è intervenuta, occupandosi dell’Alto Molise, per censurare le opinabili dichiarazioni di un Cardinale divenuto, non si sa per quali fantasiose motivazioni, cittadino onorario di Belmonte del Sannio. Segno che la comunità segue, sia pure da lontano, le vicende dell’Alto Molise.

E allora, torno a ripetere, perché non organizzare un Molise Pride nelle aree interne? Nei piccoli centri montani, dove tutti conoscono tutti, è anche più difficile, probabilmente, essere se stessi, manifestare idee e comportamenti considerati non conformi.

Portare il Molise Pride in Alto Molise sarebbe proprio un modo di muoversi in direzione di una società più giusta, inclusiva e rispettosa dei diritti di tutti. E so per certo che sia Daniele Saia che Candido Paglione sarebbero ben felici di ospitare la manifestazione nelle loro strade e piazze.

Francesco Bottone

