Agnone perde Peppino Di Ciocco, appassionato di politica e di musica: cordoglio della comunità per l’improvvisa scomparsa

Si è spento all'improvviso, stroncato da un infarto nella sua amata Agnone. È morto questa mattina Giuseppe Di Ciocco, per tutti "Peppino", volto molto conosciuto della comunità agnonese. Per circa un decennio è stato segretario particolare dell'ex assessore…

Si è spento all’improvviso, stroncato da un infarto nella sua amata Agnone. È morto questa mattina Giuseppe Di Ciocco, per tutti “Peppino”, volto molto conosciuto della comunità agnonese.

Per circa un decennio è stato segretario particolare dell’ex assessore e consigliere regionale Franco Giorgio Marinelli. Tra i fondatori di Radio Agnone 1, una delle prime radio libere del Molise, è stato anche organizzatore di eventi musicali, portando ad Agnone artisti e gruppi come Riccardo Fogli, i Rockets e il Banco del Mutuo Soccorso. Già titolare della PM Autoricambi, Di Ciocco era noto per la sua grande passione per la politica, che lo aveva visto negli anni vicino agli ex sindaci Franco Paolantonio e Gelsomino De Vita.

Inutili i tentativi di soccorso: nonostante il tempestivo intervento del personale sanitario, per lui non c’è stato nulla da fare. Lascia la moglie e due figli. I funerali saranno celebrati domani alle ore 15.30 nella chiesa dei Cappuccini. L’Eco online si stringe al dolore dei familiari