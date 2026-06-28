Cade dalla scala e rimane trafitto da un piolo, operato d’urgenza un uomo di 66anni

Nel pomeriggio di ieri, una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Termoli è intervenuta a Campomarino Lido, a seguito di una richiesta di supporto pervenuta dal servizio di emergenza sanitaria 118 per il soccorso a una persona: un uomo di 66 anni, intento a effettuare lavori di riparazione di una tenda da sole, era caduto rimanendo trafitto da un piolo in ferro staccatosi dalla stessa scala che stava utilizzando.

In sinergica collaborazione con il personale sanitario del 118, la squadra ha provveduto alla messa in sicurezza e all’assistenza nelle delicate operazioni di recupero del ferito, che è stato successivamente trasportato all’ospedale di Termoli e poi trasferito presso l’ospedale di Campobasso.

Intorno alle ore 21:30, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Campobasso è intervenuta presso la struttura ospedaliera per fornire assistenza al personale sanitario durante il delicato intervento di rimozione della porzione del corpo conficcato nel corpo dell’uomo, consentendo ai medici di operare in condizioni di maggiore sicurezza. L’operazione è andata a buon fine e il corpo estraneo rimosso.