Avvistamento di un branco di delfini nelle acque del circondario marittimo di Vasto, le raccomandazioni della Guardia costiera

Nelle ultime ore, nell'ambito dell’operazione “mare e laghi sicuri” durante attività di vigilanza e controllo del territorio e dello specchio acqueo di giurisdizione, la Guardia Costiera ha registrato l'emozionante e ravvicinato avvistamento di un branco di cetacei (presumibilmente…

Nelle ultime ore, nell’ambito dell’operazione “mare e laghi sicuri” durante attività di vigilanza e controllo del territorio e dello specchio acqueo di giurisdizione, la Guardia Costiera ha registrato l’emozionante e ravvicinato avvistamento di un branco di cetacei (presumibilmente della specie Tursiops truncatus – tursiopi) a breve distanza dalla costa in località Vignola.

L’evento testimonia l’elevato valore di biodiversità e la qualità ambientale delle acque del litorale. Al fine di garantire la massima tutela degli esemplari e la sicurezza della navigazione, il Comando della Guardia Costiera ritiene opportuno richiamare l’attenzione di tutti i diportisti, pescatori e frequentatori del mare sulle principali regole di condotta previste dalla normativa vigente in caso di incontro con mammiferi marini:

Mantenere una distanza di sicurezza: È fondamentale non avvicinarsi mai dagli esemplari per evitare di stressarli o spaventarli.

Moderare la velocità: Qualora i cetacei si avvicinino spontaneamente all’unità navale, è necessario ridurre la velocità al minimo e mantenere una rotta costante, evitando inversioni brusche o manovre repentine.

Non interagire: È severamente vietato toccare o somministrare cibo agli animali, nonché tentare di nuotare con essi.

Disimpegno sicuro: Non interrompere mai la rotta di navigazione del branco e non porsi mai in posizione frontale rispetto alla loro direzione.

La Guardia Costiera ricorda che i cetacei sono specie protette da rigorose convenzioni internazionali e normative nazionali. La loro salvaguardia dipende in larga misura dal senso di responsabilità di chi vive e frequenta il mare.​