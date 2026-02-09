Una perdita che lascia un vuoto incolmabile nella comunità di Agnone e nel mondo della medicina oftalmologica. Il professor Silvio Savastano, stimato oculista che esercitava a Cassino, in provincia di Frosinone, e la sua città natia, si è spento presso il Policlinico Universitario ‘Agostino Gemelli’ di Roma, lasciando un’eredità professionale e umana di straordinario valore.
Figura di riferimento nel panorama dell’oculistica del Centro-Sud Italia, il professor Savastano ha dedicato la sua intera esistenza alla cura della vista e al benessere dei pazienti, distinguendosi non solo per l’eccellenza clinica ma anche per quella rara combinazione di competenza scientifica e profonda umanità che lo rendeva un medico nel senso più nobile del termine.
Conosciutissimo e profondamente amato ad Agnone, città alla quale era visceralmente legato, il professore era apprezzato per la sua costante disponibilità e per quell’approccio empatico che sapeva infondere fiducia e serenità in ogni persona che si affidava alle sue cure. La sua professionalità rigorosa si accompagnava sempre a un’attenzione genuina verso il paziente, rendendo ogni visita un momento di cura integrale della persona.
Suocero dell’ex sindaco Lorenzo Marcovecchio, il professor Savastano, 77 anni, lascia un’eredità che continua a vivere attraverso i figli Maria Cristina e Alfonso, affermati professionisti dell’oculistica, che hanno ereditato non solo la competenza ma anche quei valori di dedizione e umanità che hanno contraddistinto la carriera del padre.
La redazione de L’Eco online esprime le più sentite condoglianze alla famiglia e si unisce al cordoglio dell’intera comunità per la perdita di un professionista esemplare e di un uomo di rara sensibilità.
I funerali del professor Silvio Savastano si svolgeranno domani, martedì 10 febbraio, nella chiesa di Sant’Emidio ad Agnone, con inizio alle ore 16.
Agnone piange il professor Silvio Savastano, luminare dell’oculistica scomparso a Roma
Sostieni la stampa libera, anche con 1 euro.