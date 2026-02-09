Agnone piange il professor Silvio Savastano, luminare dell’oculistica scomparso a Roma



Una perdita che lascia un vuoto incolmabile nella comunità di Agnone e nel mondo della medicina oftalmologica. Il professor Silvio Savastano, stimato oculista che esercitava a Cassino, in provincia di Frosinone, e la sua città natia, si è spento presso il Policlinico Universitario ‘Agostino Gemelli’ di Roma, lasciando un’eredità professionale e umana di straordinario valore.

Figura di riferimento nel panorama dell’oculistica del Centro-Sud Italia, il professor Savastano ha dedicato la sua intera esistenza alla cura della vista e al benessere dei pazienti, distinguendosi non solo per l’eccellenza clinica ma anche per quella rara combinazione di competenza scientifica e profonda umanità che lo rendeva un medico nel senso più nobile del termine.

Conosciutissimo e profondamente amato ad Agnone, città alla quale era visceralmente legato, il professore era apprezzato per la sua costante disponibilità e per quell’approccio empatico che sapeva infondere fiducia e serenità in ogni persona che si affidava alle sue cure. La sua professionalità rigorosa si accompagnava sempre a un’attenzione genuina verso il paziente, rendendo ogni visita un momento di cura integrale della persona.

Suocero dell’ex sindaco Lorenzo Marcovecchio, il professor Savastano, 77 anni, lascia un’eredità che continua a vivere attraverso i figli Maria Cristina e Alfonso, affermati professionisti dell’oculistica, che hanno ereditato non solo la competenza ma anche quei valori di dedizione e umanità che hanno contraddistinto la carriera del padre.

La redazione de L’Eco online esprime le più sentite condoglianze alla famiglia e si unisce al cordoglio dell’intera comunità per la perdita di un professionista esemplare e di un uomo di rara sensibilità.

I funerali del professor Silvio Savastano si svolgeranno domani, martedì 10 febbraio, nella chiesa di Sant’Emidio ad Agnone, con inizio alle ore 16.

