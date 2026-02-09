Calcio femminile, gol pesanti e sogni Champions: Gloria Marinelli sempre più leader del Servette (Svizzera)

Prosegue a vele spiegate la marcia del Servette nella Super League femminile svizzera, sempre più protagonista in vetta alla classifica. Nell’ultimo turno di campionato, la formazione guidata da Cristian Toro ha offerto una prova di forza travolgendo lo Zurigo con un netto 3-0.

A impreziosire il successo è stata ancora una volta Gloria Marinelli, attaccante agnonese con un passato prestigioso tra Milan e Inter, che ha sbloccato il match confermandosi pedina fondamentale nello scacchiere offensivo granata. Con questa rete, Marinelli sale a quota 8 gol stagionali, a sole due lunghezze dalla capocannniere del girone e compagna di squadra Simonsson, leader con 10 centri.

Il successo sullo Zurigo, a cinque giornate dal termine della regolar season, consente al Servette di rafforzare il primato in classifica: le ginevrine guidano la graduatoria con 35 punti, mantenendo un margine di sette lunghezze sulla più immediata inseguitrice, il Grasshopper, fermo a quota 28.

Al termine della regular season, il campionato entrerà nella fase decisiva con i playoff scudetto, ai quali accederanno le prime otto classificate. La formula prevede scontri a eliminazione diretta con gare di andata e ritorno nei quarti di finale e in semifinale, con il match d’andata disputato sul campo della squadra peggio classificata. La finale, invece, si giocherà in gara secca: la vincitrice sarà proclamata campione di Svizzera e otterrà l’accesso all’UEFA Women’s Champions League.

Nel prossimo turno (sabato 14 febbraio – ore 16,30) le ragazze di Cristian Toro sono attese dal fanalino di coda Aarau in una sfida, sulla carta, agevole.