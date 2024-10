Alla guida con la maschera di Anonymous, a bordo cocaina: tre giovani arrestati

Avezzano (AQ) – Non capita tutti i giorni di incrociare un’auto guidata da un uomo mascherato da Anonymous. E, invece, è quello che è capitato ieri ai carabinieri di Avezzano vedendo sfrecciare una Golf lungo via Isaac Newton. Insospettiti dalla maschera indossata dal conducente, i militari del nucleo radiomobile hanno inseguito la vettura sino al cinema Astra di via Sandro Pertini e, con il supporto di una pattuglia della volante del commissariato di polizia, hanno proceduto controllato i tre occupanti del mezzo.

Bloccata la golf, i passeggeri hanno tentato di sottrarsi al controllo fuggendo nelle vie limitrofe e provando a nascondersi dietro alcune siepi, venendo però immediatamente raggiunti e fermati, mentre l’uomo mascherato è stato bloccato in auto. Durante il breve inseguimento, uno dei fuggitivi ha tentato di disfarsi di alcuni involucri lanciandoli sotto le auto parcheggiate ma, una volta recuperati, si è scoperto che contenevano complessivamente circa 130 grammi di cocaina.

La perquisizione veicolare, invece, ha permesso di rinvenire alcune centinaia di euro, che si ritiene possano essere provento dell’ipotizzata attività di spaccio. L’operazione si è conclusa con l’arresto in flagranza dei tre giovani, tutti di origine straniera, di età compresa tra i 27 e i 36 anni, con l’accusa di concorso in detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. L’attività di polizia giudiziaria è stata riportata alle valutazioni del p.m. in turno alla procura della Repubblica di Avezzano, che ha iscritto nel registro degli indagati tutte le persone coinvolte. I tre arrestati, dietro disposizioni dello stesso p.m., sono stati messi ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.