Alla guida ubriachi: ritiro della patente e sequestro del veicolo. Segnalati assuntori di droga

In occasione del ponte dell’Immacolata, il Comando Compagnia Carabinieri di Bojano su disposizione del Comando Provinciale dei Carabinieri di Campobasso ha messo in campo un imponente dispositivo di sicurezza nell’ambito dell’operazione straordinaria “Alto Impatto”. L’attività, condotta su tutta la giurisdizione della Compagnia, ha avuto l’obiettivo di garantire un presidio costante del territorio, prevenire reati e assicurare ai cittadini un clima di serenità durante il periodo festivo.

Il prevedibile aumento dei flussi turistici, in particolare verso le località montane, interessate da

eventi, raduni e iniziative enogastronomiche, ha reso necessario un rafforzamento dei servizi,

soprattutto nelle ore serali e notturne. Contestualmente, l’avvicinarsi delle festività natalizie comporta

un incremento della circolazione di denaro contante, esponendo al rischio di truffe agli anziani, furti

e possibili assalti a sportelli automatici.

L’Arma ha quindi intensificato controlli e pattugliamenti, con una presenza capillare e ben visibile

volta a prevenire fenomeni di illegalità e innalzare la percezione di sicurezza nella comunità.

Nel corso del servizio, i Carabinieri della Compagnia di Bojano hanno svolto un’attività vasta e

articolata, che ha portato al deferimento diversi automobilisti poiché sorpresi alla guida con un tasso

alcolemico ben superiore ai limiti di legge. Per loro sono scattati il ritiro della patente, il sequestro o

l’affidamento del veicolo, ed il deferimento all’Autorità Giudiziaria del capoluogo.

Durante i controlli, cinque persone sono state trovate in possesso di modiche quantità di sostanze

stupefacenti (hashish e cocaina). Per tutti è scattata la segnalazione amministrativa quale assuntori.

Quasi 400 sono state le persone identificate e 167 i veicoli controllati, elevate sanzioni per quasi 4000

euro, 83 i punti decurtati a seguito delle infrazioni accertate.