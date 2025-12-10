Truffa aggravata ai danni di un tabacchi del Chietino, denunciato un 49enne campano

I Carabinieri della stazione di Sambuceto hanno denunciato in stato di libertà un soggetto quarantanovenne di origine campana per truffa aggravata ai danni della proprietaria di un tabacchi della zona. Nella circostanza, l’uomo nel mese di ottobre dopo aver contattato la titolare dell’esercizio commerciale spacciandosi per il direttore della società money, le riferiva che avrebbero dovuto procedere ad un rimborso di alcune somme erogate in maniera anomala verso conti correnti sconosciuti. Pertanto, lo stesso inviava un Qrcode con il quale la donna avrebbe dovuto procedere ad effettuare l’operazione di rimborso ed utilizzando vari raggiri ed artifizi la induceva ad effettuare diverse transazioni per un importo complessivo di 8.000 euro circa.

Dopo essersi resa conto di essere stata vittima di truffa, la titolare si rivolgeva ai militari della Stazione Carabinieri di Sambuceto che nell’immediatezza effettuavano mirati accertamenti per risalire all’autore della truffa. Quest’ultimo veniva individuato in un soggetto residente nell’hinterland casertano ed a seguito di perquisizione personale e domiciliare eseguita su delega dell’Autorità Giudiziaria veniva trovato in possesso della carta bancomat sulla quale era confluita l’intera somma, provento del reato.

Oltre al recupero del denaro che sarà successivamente restituito all’avente diritto, i Carabinieri svolgeranno ulteriori approfondimenti volti ad individuare eventuali ed ulteriori attività commerciali vittime dell’articolata truffa posta in essere dal soggetto.

L’attività si inserisce nell’ambito dei mirati servizi di contrasto alle truffe perpetrate nei confronti degli esercenti pubblici e delle fasce deboli della popolazione, mediante tecniche sempre diverse ed in grado di trarre in inganno la popolazione. In tal senso, si invitano sempre i cittadini a contattare tempestivamente il 112 o di rivolgersi alle Stazioni Carabinieri presenti sul territorio.