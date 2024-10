Alla guida ubriaco e senza patente perché già ritirata, aggredisce i Carabinieri: finisce in manette

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Isernia, durante un posto di controllo, hanno fermato un uomo a bordo della propria autovettura che si è subito mostrato riluttante agli accertamenti. Stante sintomatologia tipica, alla richiesta dei militari di sottoporsi all’esame dell’alcoltest per la verifica della guida in stato di ebbrezza alcolica, il soggetto, già noto per i numerosi precedenti, è andato in escandescenza ed ha aggredito verbalmente e fisicamente i militari.

La reazione è stata così ostile e violenta, che per ricondurre in sicurezza il soggetto, ed accompagnarlo presso gli uffici della Caserma Carabinieri, è stato necessario l’ausilio del personale della Polizia di Stato giunto rapidamente sul posto.

Dopo gli accertamenti, l’uomo, un quarantenne isernino, che fra l’altro guidava senza patente di guida perché già ritirata in passato per altre violazioni, è stato dichiarato in arresto e sottoposto agli arresti domiciliari a disposizione dell’A.G. per il reato di resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. In ogni caso è stato anche deferito anche per il rifiuto di sottoporsi all’accertamento etilometrico. Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari e l’arresto attende l’eventuale convalida del GIP presso il Tribunale di Isernia, dopo l’interrogatorio e confronto con la difesa.