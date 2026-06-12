Si insedia il nuovo Consiglio comunale di Pietracatella e il sindaco Tomassone in Giunta rispetta le quote rosa

Si è svolta la seduta di insediamento del nuovo Consiglio comunale di Pietracatella, segnando l’avvio ufficiale del nuovo mandato amministrativo guidato dal sindaco Antonio Tomassone. Nel corso della seduta, il Sindaco ha prestato giuramento davanti al Consiglio Comunale,…

Si è svolta la seduta di insediamento del nuovo Consiglio comunale di Pietracatella, segnando l’avvio ufficiale del nuovo mandato amministrativo guidato dal sindaco Antonio Tomassone. Nel corso della seduta, il Sindaco ha prestato giuramento davanti al Consiglio Comunale, dando inizio a un percorso amministrativo che vedrà impegnata una squadra composta da amministratori giovani, competenti e motivati, con l’obiettivo di continuare a lavorare per la crescita e lo sviluppo della comunità.

Il nuovo Consiglio Comunale è composto dai consiglieri di maggioranza Franco Santoro, Donato Angiolillo, Irene Di Vita, Federica D’Amico, Francesco Botte, Giuseppina Barrea e Gianpio Pasquale, e dai consiglieri di minoranza Nunzio Di Vita, Mario Cordone e Fabio D’Amico.

Nel corso della seduta è stata inoltre eletta Presidente del Consiglio Comunale Giuseppina Barrea.

La Giunta Comunale è composta da:

Donato Angiolillo, Vicesindaco;

Irene Di Vita, Assessore.

Le deleghe assegnate dal Sindaco

Il Sindaco Antonio Tomassone ha conferito le seguenti deleghe ai componenti della maggioranza:

Donato Angiolillo: Agricoltura, Personale, Attività Produttive, Servizi Cimiteriali;

Irene Di Vita: Cultura e Istruzione;

Franco Santoro: Servizi Esterni, Lavori Pubblici, Viabilità;

Federica D’Amico: Ambiente ed Europa;

Francesco Botte: Politiche Giovanili;

Giuseppina Barrea: Marketing Territoriale e Pari Opportunità;

Gianpio Pasquale: Sport e Associazionismo.

Le dichiarazioni del Sindaco: «L’emozione e il senso di responsabilità che accompagnano il giuramento da Sindaco e l’insediamento del Consiglio Comunale rappresentano un momento importante per tutta la nostra comunità. Parte questo nuovo mandato insieme a una squadra giovane, competente e motivata. Ringrazio i cittadini per la fiducia rinnovata: continueremo a lavorare con impegno, trasparenza e vicinanza alle persone. Il nostro obiettivo resta quello di costruire una Pietracatella sempre più forte, accogliente e ricca di opportunità per tutti, affrontando le sfide future con spirito di collaborazione e con la massima attenzione alle esigenze del territorio».