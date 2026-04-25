Amedeo Chiantese torna in politica: candidato a Sant’Angelo del Pesco con la sindaca Nucci

Amedeo Chiantese, ex assessore comunale della Giunta De Vita, si ricandida. No, non nella lista del centrodestra agnonese, perché non c’è più nessun centrodestra ad Agnone, demolito a colpi di spada dagli epigoni di Alberto da Giussano, e soprattutto nessuna lista, ma a Sant’Angelo del Pesco.

L’ex assessore è infatti il primo dei candidati nella squadra che appoggia la sindaca uscente e ricandidata Nunzia Nucci. Insieme a Chiantese sono candidati Luigi Armellino, Pasquale D’Abruzzo, Giuseppa Di Paolo, Gonaria Mele, Fiorenzo Venditti, Roberta Marzano, Francesco Saverio Mallardo, Salvatore Ferraro e Martina Rago. L’altra lista denominata “Progetto Sant’Angelo” e collegata al candidato sindaco William Mariani è composta dai candidati consiglieri Lisa Buongiorno, Sara Di Lucente, Domenico Di Giulio, Giuseppe Lalli, Gabriella Morelli, Olindo Massimo Paglione, Scarsella Antonio, Alessandra Papallo.