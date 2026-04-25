Derubano un’anziana invalida e non si fermano all’alt: inseguiti e arrestati dalla Polizia

La Polizia di Isernia ha tratto in arresto, in flagranza di reato, un quarantaseienne ed un ventiduenne, provenienti da fuori regione, che dopo aver commesso una truffa ai danni di un’anziana quasi totalmente invalida, non si fermavano all’alt…

La Polizia di Isernia ha tratto in arresto, in flagranza di reato, un quarantaseienne ed un ventiduenne, provenienti da fuori regione, che dopo aver commesso una truffa ai danni di un’anziana quasi totalmente invalida, non si fermavano all’alt impartito da una volante impiegata in una normale attività di controllo del territorio.

Ricevuto l’ordine, i due soggetti si davano a pericolosa fuga in auto mettendo a repentaglio l’incolumità di un operatore e degli avventori di un bar nel centro cittadino. I due, successivamente, abbandonata la vettura, proseguivano la fuga a piedi, ma venivano bloccati da personale della Polizia di Isernia.

Nella medesima circostanza, gli operatori scoprivano tramite una telefonata al 112 N.U.E. che pochi minuti prima dell’inseguimento era stata perpetrata una truffa nella stessa zona ai danni di un’anziana cittadina con la tecnica del falso carabiniere.

I soggetti venivano trovati in possesso dei monili d’oro di cui la donna denunciava la sottrazione e per tali motivi venivano individuati come i responsabili dei raggiri. La refurtiva veniva restituita alla vittima nell’arco della mattinata. Entrambi i soggetti sono stati quindi arrestati per i delitti di fuga pericolosa e truffa aggravata.