Perde l’orientamento, escursionista in difficoltà recuperato dall’elicottero dei Vigili del fuoco

Nel pomeriggio di oggi un escursionista si è ritrovato improvvisamente in difficoltà perdendo il senso dell'orientamento mentre stava percorrendo un sentiero innevato sul Monte Miletto in località Campitello Matese (CB). Grazie ai servizi di geolocalizzazione, la sala operativa…

Nel pomeriggio di oggi un escursionista si è ritrovato improvvisamente in difficoltà perdendo il senso dell’orientamento mentre stava percorrendo un sentiero innevato sul Monte Miletto in località Campitello Matese (CB).

Grazie ai servizi di geolocalizzazione, la sala operativa del comando dei Vigili del fuoco di Campobasso ha prontamente individuato la posizione dell’escursionista provvedendo ad inviare sul posto una squadra dalla sede centrale e l’elicottero Drago VVF 161 del reparto volo del Comando di Salerno. L’elicottero ha raggiunto e recuperato l’escursionista calando un soccorritore mediante verricello.

L’uomo è stato successivamente portato in zona sicura sul pianoro di Campitello Matese ed affidato alle cure della guardia medica di Boiano. Sul posto presenti anche gli uomini del Soccorso Alpino e Speleologico.