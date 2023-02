Ancora maltempo: nevicate sino a bassa quota nel medio versante Adriatico

SITUAZIONE: L’Italia è interessata da intense correnti settentrionali in quota derivanti da una vasta area depressionaria estesa dalla Russia alla Turchia. In seno a tale flusso un nucleo depressionario secondario, in moto retrogrado verso il Mediterraneo occidentale e la Penisola iberica, richiama correnti fredde orientali nei bassi strati che portano molte nubi al Sud e sui settori orientali di Sardegna e medio Adriatico, ma senza particolari fenomeni associati; sul resto del Territorio il tempo sarà in prevalenza soleggiato. Domani e giovedì, anche la depressione principale, centrata sul Mar Nero, tenderà a spostarsi verso ovest, tornando ad interessare la nostra Penisola, con nevicate sino a bassa quota sulle regioni del medio versante Adriatico e precipitazioni sparse al Sud e sulle due isole maggiori, anche qui nevose fino a quote collinari. La ventilazione dai quadranti orientali subirà un consistente rinforzo da domani sera su Calabria e Sicilia. Le temperature, in generale diminuzione, raggiungeranno valori minimi da bassi a molto bassi su tutte le regioni.





Mercoledì 08 febbraio 2023

Precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su zone centrosettentrionali, con quantitativi cumulati da deboli a moderati; Nevicate occasionali, fino al livello del mare, con apporti al suolo deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.Temperature: valori minimi molto bassi.Venti: nessun fenomeno significativo.

Mari: molto mossi.