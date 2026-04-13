Questura di Chieti: Fratamico all’Anticrimine, Finizio alla Divisione polizia amministrativa e sicurezza

Questa mattina il Questore della provincia di Chieti, Leonida Marseglia ha ufficializzato i nuovi incarichi assegnati dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza ai dirigenti all’interno della Questura. Il dott. Antonello Fratamico, neo promosso Primo Dirigente, ha assunto la dirigenza…

Questa mattina il Questore della provincia di Chieti, Leonida Marseglia ha ufficializzato i nuovi incarichi assegnati dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza ai dirigenti all’interno della Questura.

Il dott. Antonello Fratamico, neo promosso Primo Dirigente, ha assunto la dirigenza della Divisione Anticrimine, mantenendo l’incarico di Capo di Gabinetto che rivestiva dal 2022.

Nuovo ingresso nella Questura di Chieti per la neo promossa Primo Dirigente dott.ssa Cristina Finizio, che ha assunto la dirigenza della Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza.

La dott.ssa Finizio, arruolatasi nella Polizia di Stato nel 2000, proveniente dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Termoli (CB), ove ha rivestito il ruolo di dirigente per circa due anni, ha maturato in passato una lunga esperienza alla dirigenza di Commissariati della provincia di Foggia, quali San Severo, Lucera e, a scavalco, Cerignola.

Il Questore ha espresso ad entrambi i migliori auguri per un proficuo lavoro.