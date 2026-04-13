Cultura: torna ad Agnone il festival ‘Fuoco al centro’, tra gli ospiti Alessandra Mastronardi, Emanuele Trevi e Serena Bortone

Torna ad Agnone il festival “Fuoco al Centro”, ideato e diretto dalla scrittrice Chiara Gamberale, prodotto dalla scuola di scritture creative “CreaVità” in collaborazione con il Comune. Dopo la fortunata esperienza dello scorso anno, accolta con grande entusiasmo, la rassegna è pronta a riaccendere il fuoco dell’ispirazione e della riflessione, attraverso i racconti e le suggestioni di scrittori e artisti molto apprezzati dal pubblico.

Si partirà il 1° maggio alle ore 18, negli spazi esterni della chiesa di San Marco, con il primo appuntamento. Il giornalista Enrico De Simone dialogherà con tre autori: Matteo Nucci presenterà “Platone. Una storia d’amore” (Feltrinelli), inserito nella dozzina del Premio Strega 2026; Emanuele Trevi, vincitore del Premio Strega 2021, parlerà del suo libro “Mia nonna e il conte” (Solferino); Gioconda Marinelli racconterà invece il suo ultimo lavoro “Michele Prisco. Il signore del romanzo” (Giannini), condividendo anche aneddoti sull’amicizia con Dacia Maraini e sul suo ruolo di storica della fonderia di campane agnonese.

Il 2 maggio alle ore 18, nei pressi della chiesa madre, un nuovo incontro letterario. La docente dell’Unimol Letizia Bindi dialogherà con la scrittrice Lorenza Gentile, che racconterà del suo “La volta giusta” (Feltrinelli), e con la giornalista e presentatrice Serena Bortone, che parlerà del suo nuovo romanzo “Le dirimpettaie” (Rizzoli).

Spazio, poi, al concerto del cantautore Pierdavide Carone che si svolgerà al teatro Italo Argentino alle ore 21 (biglietto d’ingresso al costo di 5 euro). L’artista omaggerà Lucio Dalla, con il quale ha avuto il privilegio di collaborare artisticamente. Chiusura del festival il 3 maggio alle ore 11:00, negli spazi della chiesa di San Marco. L’insegnante Pasquale Di Giannantonio dialogherà con Chiara Gamberale, che parlerà del suo romanzo “Una passione sinistra” (Feltrinelli), e con l’attrice Alessandra Mastronardi, che porterà al centro il suo “fuoco” di interprete raffinata e amatissima. Entrambe le protagoniste dell’ultimo appuntamento sono legate ad Agnone dalle loro radici.

Inoltre, nelle giornate di venerdì e sabato, saranno allestiti laboratori dedicati ai bambini, a cura di Sabina D’Angelosante, presso il chiostro del palazzo dei Filippini.

“Il fuoco della prima edizione di questo nostro festival, gentile e autentico come il territorio che lo ospita, non si è di fatto mai spento, e finalmente torna al centro, per continuare a festeggiare l’energia creativa e, quindi, vitale della letteratura, della musica, dell’arte, attraverso le parole, le visioni, le luci di chi, quell’energia, la celebra ogni giorno in un modo tutto suo e, però, proprio perché autentico, comprensibile a tutti”, racconta la direttrice artistica Chiara Gamberale.

“La cultura – ha commentato il sindaco di Agnone, Daniele Saia – è un asset fondamentale per la crescita di un territorio e siamo orgogliosi di ospitare nuovamente ad Agnone un festival di questo calibro. Ringrazio Chiara Gamberale e tutta la sua squadra per l’impegno nell’organizzazione di una rassegna che ci permetterà di porci interrogativi e di guardare al mondo da nuove prospettive. Gli spazi di San Marco – ha chiosato il primo cittadino – saranno il palcoscenico per dialoghi interessanti con figure di grande rilievo. Appuntamenti imperdibili: vi aspettiamo”.