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lunedì 13 Aprile 2026
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Fumata nera dalla Provincia: resta ancora chiusa la provinciale Schiavi Castiglione

Fumata nera dalla Provincia di Chieti: resta ancora chiusa, almeno per tutta la durata della notte, la provinciale Schiavi Castiglione. Domattina, tuttavia, la Provincia revocherà l'ordinanza di chiusura al traffico notificandola ai Comuni e alle altre autorità interessate.…

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Fumata nera dalla Provincia di Chieti: resta ancora chiusa, almeno per tutta la durata della notte, la provinciale Schiavi Castiglione.

Domattina, tuttavia, la Provincia revocherà l’ordinanza di chiusura al traffico notificandola ai Comuni e alle altre autorità interessate. Questo è quanto riferiscono alla nostra redazione i sindaci di zona, in particolare il primo cittadino di Schiavi di Abruzzo, Luciano Piluso, in costante contatto con il comparto viabilità della Provincia di Chieti.

Sempre stando alle comunicazioni della Provincia nella mattinata di domani riaprirà anche il tratto Schiavi Castelguidone, dove la ditta incaricata sta ultimando la pulizia delle zone interessate da smottamenti e caduta di massi.

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