Aree interne al femminile: premiate le sindache di Castiglione Messer Marino e Roccaspinalveti

Nel corso dell’evento Aree Interne al Femminile, promosso da SVIMAR, l’Associazione per lo Sviluppo del Mezzogiorno e delle Aree Interne, con l’Alto Patrocinio del Ministero dell’Interno, è stato conferito un riconoscimento alla sindaca di Castiglione Messer Marino, Silvana Di Palma e alla collega Claudia Fiore, prima cittadina di Roccaspinalveti.

Un attestato di stima per l’impegno quotidiano, il coraggio e la determinazione con cui le due sindache, intraprendenti e piene di idee, guidano le rispettive comunità, affrontando le sfide tipiche e irrisolte delle aree interne: dall’isolamento alla carenza infrastrutturale, dall’accesso ai servizi essenziali alla tutela dei diritti fondamentali.

«Un riconoscimento che appartiene non solo a chi amministra, – commentano dal Comune di Castiglione Messer Marino – ma a un intero territorio che continua a credere nel valore delle proprie comunità. Grazie per il lavoro svolto a servizio di Castiglione Messer Marino e delle aree interne».

Prima a sinistra la sindaca di Roccaspinalveti, Claudia Fiore

Il premio intende valorizzare l’impegno delle donne che operano in prima linea nelle istituzioni locali del Centro Sud, in contesti che, in quanto aree interne, affrontano quotidianamente sfide complesse e significative.

«Questo riconoscimento non è solo personale. – commenta Claudia Fiore – È per le cittadine e i cittadini che ogni giorno scelgono di restare, di tornare, di investire tempo ed energie nei propri paesi. Le aree interne non chiedono assistenza: chiedono opportunità, infrastrutture adeguate, servizi essenziali, ascolto. Chiedono di poter contribuire allo sviluppo del Paese in modo pieno, sostenibile e giusto. Continueremo a lavorare perché questi territori non siano raccontati solo attraverso le difficoltà, ma anche attraverso le soluzioni, l’innovazione, la resilienza e la capacità di futuro che sanno esprimere. Noi non ci lamentiamo: lavoriamo. Non ci scoraggiamo: andiamo avanti. E quando pretendiamo qualcosa, lo facciamo per giustizia sociale e per equità tra i territori. Grazie a chi crede in questa comunità. Io continuerò a fare la mia parte, ogni giorno, con voi».