Anna Marinelli si specializza in Medicina Interna con il massimo dei voti, auguri da tutta la famiglia

Con il massimo dei voti e la tesi dal titolo “Dall’infezione alla sindrome cardiorenale: un percorso ad alto rischio nei pazienti con scompenso cardiaco”, la dottoressa Anna Marinelli ha conseguito la specializzazione in Medicina Interna presso il Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute dell’Università di Trieste, sotto la guida del relatore professor Gianni Biolo.

Un traguardo di grande valore scientifico e umano, che premia impegno, dedizione e passione per la ricerca e la cura del paziente. Ad Anna giungono le più sentite congratulazioni da parte dei genitori Franca e Italo, del fratello Guido, della sorella Rita e di tutti i familiari, con un affetto speciale da nonna Maria Antonietta e dalla zia Maria Pia.

A questo importante momento si uniscono gli amici, i colleghi e anche la redazione de l’Eco online, che rivolge ad Anna i migliori auguri per un futuro professionale ricco di soddisfazioni e successi, abbracciando con stima e affetto tutta la famiglia Marinelli.