Indennità al personale dei Pronto Soccorso, l’annuncio: firmato accordo per 5 milioni di euro

Indennità al personale dei Pronto Soccorso: firmato l’accordo per 5 milioni di euro per riconoscere concretamente il lavoro di medici, infermieri e operatori che ogni giorno sono in prima linea nella sanità abruzzese.

«È un impegno mantenuto, frutto di un confronto serio con le ASL e le organizzazioni sindacali, e oggi questo percorso prosegue nel Tavolo permanente della Salute, dove verranno illustrate le determinazioni sulle indennità 2025 e le risorse per il salario accessorio 2026. – spiegano il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, e l’assessore regionale alla sanità, Nicoletta Verì – Ma non ci fermiamo ai singoli provvedimenti. Al centro del confronto c’è anche il programma operativo 2026–2028, il documento strategico che guiderà le scelte della Regione nei prossimi anni: riportare la sanità in equilibrio economico-finanziario senza tagliare il personale sanitario. I risparmi arriveranno dall’efficienza, non dai servizi: procedure aggregate, acquisti più intelligenti, riduzione dei costi su beni, servizi e farmaci per oltre 100 milioni di euro nel triennio».