Antonella Lalli alla Maratona di New York e tutta Bonefro fa il tifo per lei

La passione sportiva non conosce confini, e quest’anno vola fino oltreoceano grazie all’atleta bonefrana Antonella Lalli Lucia, che prenderà parte alla Maratona di New York, il 2 novembre 2025, la corsa più ambita e partecipata del mondo.

Tra le migliaia di runner provenienti da ogni parte del pianeta, spicca anche il suo nome nella lista delle italiane iscritte, motivo di grande orgoglio per tutta la comunità di Bonefro. L’atleta molisana si è trasferita da qualche anno a Bologna ed è tesserata con la nota società bolognese Acquadela.

La società sportiva G.S. Cicli Bonefro, sempre vicina agli atleti del territorio, ha voluto rivolgerle un messaggio speciale:

“Un grande in bocca al lupo ad Antonella per questa straordinaria avventura sportiva. Porti con te l’entusiasmo, la determinazione e il cuore di tutto il nostro paese. Siamo fieri di te!”

La partecipazione di Antonella alla Maratona di New York rappresenta non solo un traguardo personale, ma anche un esempio di impegno e dedizione per i tanti appassionati di sport della nostra zona.

Quando i corridori attraverseranno i cinque quartieri della Grande Mela, da Staten Island fino a Central Park, Bonefro sarà simbolicamente al suo fianco, a sostenerla passo dopo passo.