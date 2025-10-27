Capracotta intitola una strada al suo concittadino illustre, il professore Agostino Potena

«Venerdì prossimo, 31 ottobre, la nostra comunità si riunirà per una cerimonia di grande significato: l’intitolazione ufficiale di una strada pubblica alla memoria del professor Agostino Potena, nostro concittadino illustre, scomparso due anni fa». L’annuncio del sindaco di Capracotta, Candido Paglione.

Il professor Potena è stato docente emerito di Clinica Chirurgica presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali dell’Università Federico II di Napoli. «Con la sua competenza, la sua dedizione e la sua umanità ha lasciato un segno profondo nel mondo accademico e nella comunità scientifica veterinaria, ma anche nel cuore di chi lo ha conosciuto a Capracotta» aggiunge Paglione, medico veterinario a sua volta.

Alla cerimonia parteciperanno, oltre ai familiari, rappresentanti del mondo della Medicina Veterinaria molisana e dell’Università Federico II di Napoli, nonché la Società Italiana di Chirurgia Veterinaria con il suo presidente e la Federazione nazionale degli Ordini dei Veterinari Italiani. Sarà presente, inoltre, il professor Luigi Nicolais, già Ministro e Presidente del CNR, che porterà la sua testimonianza e il suo personale ricordo del professore Potena. «Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare a questo momento di memoria e riconoscenza verso un uomo che ha onorato Capracotta» chiude Paglione.