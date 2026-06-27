Auto distrutta dalle fiamme, intervento notturno dei Vigili del fuoco di Agnone. Indagini dei Carabinieri per ricostruire l’accaduto

Gli uomini del distaccamento dei Vigili del fuoco di Agnone sono intervenuti, la scorsa notte, per un incendio a danno di una autovettura, sul territorio al di là del confine regionale, in Alto Vastese. Il rogo è divampato poco prima della mezzanotte lungo la provinciale che da Castiglione Messer Marino conduce verso l’abitato di Torrebruna, qualche centinaio di metri oltre il bivio di frazione Valloni.

Un’auto, modello Audi, è stata lasciata in sosta a margine della carreggiata, perché in avaria. Il proprietario l’ha lasciata sul posto, perché non marciante, per poi pianificare un intervento di recupero l’indomani, magari assistito da un meccanico. Il piano non è andato tuttavia secondo le previsioni, perché il veicolo è stato completamente distrutto dalle fiamme. Un passante, accortosi dell’incendio, ha lanciato l’allarme.

Sul posto si è portata una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Agnone. Nonostante l’intervento tempestivo del personale operante, le fiamme hanno distrutto completamente l’autovettura. Sull’accaduto indagano ora i Carabinieri competenti per territorio, quelli di Celenza sul Trigno dipendenti dalla compagnia di Vasto al comando del tenente colonnello Giacona. Il motivo dell’avvio delle indagini è finalizzato a chiarire se si sia trattato di un evento accidentale, il classico corto circuito dell’impianto elettrico, oppure di un gesto di matrice dolosa. Il proprietario dell’auto o comunque chi ne aveva l’uso e la disponibilità infatti, un uomo residente a Castiglione Messer Marino, nei mesi scorsi era stato coinvolto in un episodio di cronaca avvenuto davanti ad un locale pubblico del centro dell’Alto Vastese. Le indagini dei Carabinieri, dunque, saranno finalizzate a chiarire se i due episodi possano essere in qualche modo collegati.