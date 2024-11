Auto in fiamme a Pietrabbondante, intervengono i Vigili del fuoco di Agnone

Poco dopo le 17 di oggi, due squadre dei Vigili del Fuoco di Agnone sono intervenute su richiesta per una autovettura in fiamme sulla SP15 dir Trignina nel comune di Pietrabbondante. All’arrivo dei soccorsi l’autovettura già era completamente avvolta dalle fiamme. Illeso il conducente. Si è trattato di un probabile un guasto poiché l’autovettura, alimentata a gasolio, si è incendiata mentre era in movimento.

