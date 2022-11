Bcc, la banca più antica di Abruzzi e Molise apre una nuova filiare ad Ortona

Verrà inaugurata domani – domenica 20 novembre – alle ore 16 ad Ortona la nuova filiale della Bcc Abruzzi e Molise, in Viale della Libertà – Palazzo Green. La Banca più antica di Abruzzi e Molise arriva nel cuore della Costa dei Trabocchi con soluzioni concrete per Giovani, Famiglie e Imprese.

Sarà l’arcivescovo di Lanciano-Ortona, monsignor Emidio Cipollone a benedire i locali, in una cerimonia che vedrà la partecipazione delle autorità civili, militari e religiose, del personale, dei progettisti e delle maestranze che hanno realizzato la filiale.

Fabrizio Di Marco, direttore generale Bcc Abruzzi e Molise

Ci saranno, tra gli altri, il presidente della Provincia di Chieti, Francesco Menna, il sindaco di Ortona Leo Castiglione e il sindaco di Atessa, Giulio Borrelli e numerosi sindaci del territorio. La filiale di Ortona diventerà operativa lunedì 21 novembre e come tutte le altre della Bcc Abruzzi e Molise, abbandona la connotazione di “sportello” per le transazioni, per diventare sempre più un luogo “familiare”, accogliente, adatto al dialogo, all’incontro, alla comunicazione e al lavoro. Anche la tecnologia si conferma una presenza costante con la presenza del self banking H24 presso cui il cliente può effettuare versamenti in autonomia. Nell’originale layout degli ambienti, che richiama l’idea di un salotto familiare, non troviamo più le casse sportelli-frontali in senso tradizionale, ma piccoli studi in cui l’assistente alla clientela accoglie il cliente per ogni esigenza operativa e di consulenza, nel rispetto della privacy e nella logica del “discret banking”.

“Con la filiale di Ortona – commentano Vincenzo Pachioli e Fabrizio Di Marco, rispettivamente presidente e direttore generale della Bcc Abruzzi e Molise -, vogliamo affermare la nostra presenza sulla Costa dei Trabocchi, attraverso un modello di “banca multicanale” completamente integrato, che combini i canali tradizionali con quelli digitali. Con orgoglio siamo la Banca più antica di Abruzzi e Molise, da 120 anni presenti sul territorio. Con la filiale di Ortona aggiungiamo un altro tassello alla rete di filiali che operano per lo sviluppo delle comunità locali, nostra mission principale dal 1903, anno di fondazione della banca.”