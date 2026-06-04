Appiccano un incendio e rubano un ciclomotore, identificati e denunciati dalla Polizia sei minori

Nell’ambito delle attività di controllo del territorio volte al contrasto dei reati riconducibili al fenomeno della criminalità giovanile, la Polizia di Stato di Termoli ha denunciato a vario titolo sei minorenni. In particolare, il 15 maggio, i poliziotti…

Nell’ambito delle attività di controllo del territorio volte al contrasto dei reati riconducibili al fenomeno della criminalità giovanile, la Polizia di Stato di Termoli ha denunciato a vario titolo sei minorenni.

In particolare, il 15 maggio, i poliziotti del Commissariato sono intervenuti nel parco comunale di Termoli dove era stata segnalata la presenza di alcuni ragazzi intenti ad appiccare un incendio. Sul posto è stato riscontrato un rogo con fiamme alte ed una fitta coltre di fumo denso, localizzato nei pressi del piccolo torrente che attraversa l’area verde, con grave rischio per l’incolumità pubblica.

Dopo l’immediato spegnimento da parte dei Vigili del Fuoco, le volanti del Commissariato si sono adoperate per raccogliere elementi utili all’individuazione dei responsabili, grazie ai quali, nella giornata successiva, è stato possibile identificare tre ragazzi, tra i 15 e 16 anni, ritenuti presunti responsabili dell’evento incendiario e pertanto sono stati denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni per il reato di incendio doloso in concorso.

Sempre nei giorni scorsi, la volante del Commissariato è stata allertata per la presenza di tre giovani intenti ad asportare un ciclomotore nei pressi di Piazza del Papa. I poliziotti, durante l’attività di pattugliamento volta a ricercare il mezzo asportato, hanno individuato il motorino con a bordo due giovani. Questi, notata la pattuglia della Polizia di Stato, hanno accelerato l’andatura dirigendosi verso via Udine, ma sono stati prontamente raggiunti e fermati dagli Agenti. Dagli accertamenti condotti, è emerso che i due, insieme ad un altro complice, tutti minorenni di età tra i 14 e 15 anni, avrebbero commesso poco prima il furto del motociclo, reato per il quale sono stati denunciati in concorso alla Procura dei Minorenni.