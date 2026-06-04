E’ il sindaco più giovane d’Italia: Sergio Panzone ricevuto da Ignazio La Russa e dal presidente della Regione Marsilio

Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio ha incontrato Sergio Panzone, sindaco di San Benedetto in Perillis (AQ), pare il più giovane sindaco d’Italia. Un confronto sul futuro delle aree interne, sulla valorizzazione dei piccoli centri montani e…

Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio ha incontrato Sergio Panzone, sindaco di San Benedetto in Perillis (AQ), pare il più giovane sindaco d’Italia. Un confronto sul futuro delle aree interne, sulla valorizzazione dei piccoli centri montani e sul ruolo delle nuove generazioni nella vita amministrativa e istituzionale.

Sergio Panzone, 22enne, sindaco più giovane d’Italia, nei giorni scorsi ha incontrato, insieme al Senatore Guido Liris, il Presidente del Senato, Ignazio La Russa.

Quel sindaco è stato eletto con trentacinque voti. La sua sfidante, già sindaca, Laura D’Abrizio, di voti ne ha presi dieci in meno, venticinque.

E’ un imprenditore, gestisce l’unico bar del paese e porta avanti una impresa edile.

Comune di SAN BENEDETTO IN PERILLIS (AQ)

Elettori: 200 | Votanti: 61 (30,50%) | Schede nulle: 1 – Schede bianche: 0 – Schede contestate: 0