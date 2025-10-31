Beccato con un panetto di hashish e dosi di cocaina, manette ai polsi di un 43enne: in casa nascondeva tre chilogrammi di droga

Avezzano e Luco dei Marsi – Sono da poco passate le dieci del mattino, una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Avezzano, impegnata in un servizio di controllo del territorio nelle aree maggiormente sensibili sotto il profilo della sicurezza del capoluogo marsicano, transita nei pressi della stazione ferroviaria.
L’equipaggio nota un uomo che, alla vista della gazzella dei Carabinieri, prova ad allontanarsi repentinamente. Insospettiti dal suo comportamento, lo raggiungono in una manciata di secondi e lo identificano: si tratta di un 43enne con pregresse vicende giudiziarie in tema di stupefacenti.
Le circostanze giustificano appieno una perquisizione personale, che permette ai Carabinieri di rinvenire, nelle tasche dei pantaloni indossati dal 43enne, un “panetto” di hashish del peso di 92 grammi e 16 dosi di cocaina, occultate all’interno di un pacchetto di sigarette.
I Carabinieri decidono di estendere la perquisizione all’abitazione dell’uomo, a Luco dei Marsi, con il supporto di una pattuglia della Stazione Carabinieri di San Benedetto dei Marsi, giunta in ausilio nel frattempo.
Dentro casa, ben occultati, gli operanti hanno scovato altri 3,2 Kg di hashish, confezionati in 32 “panetti” avvolti da cellophane trasparente e caratterizzati, ognuno, dalla presenza di immagini di animali o di cartoni animati, oltre ad una somma in denaro contante superiore a 1300 Euro
La cocaina ed i panetti di hashish sono stati sequestrati, al pari della somma di denaro, ritenuta essere il provento dell’attività di spaccio.
Il 43enne è stato arrestato in flagranza per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e, così come disposto dalla Procura della Repubblica di Avezzano, attenderà l’esito dell’udienza di convalida presso il carcere San Nicola del capoluogo marsicano.