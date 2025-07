Bici in Comune, il progetto del Ministero per lo Sport a Pietrabbondante, Agnone e San Pietro Avellana

Si è svolta questa mattina nella Sala Giunta della Provincia di Isernia la conferenza stampa di presentazione del Progetto “Bici in Comune”, Progetto promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani, con il supporto del Dipartimento per lo Sport, per il tramite di Sport e Salute e dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI).

Il Bando Nazionale prevede il finanziamento di iniziative per la promozione della mobilità ciclistica, con la bici vissuta come strumento per uno stile di vita sano e attivo, oltre a progetti per riqualificare o potenziare percorsi ciclabili, così come azioni per la promozione del cicloturismo, la valorizzazione del territorio e il coinvolgimento delle scuole.

A dare il benvenuto ai Sindaci dei Comuni capofila beneficiari del finanziamento e dei Comuni partner, il Coordinatore Regionale di Sport e Salute Molise, Angelo Campofredano: “è un bel momento per condividere e restituire alla comunità i risultati di un lavoro puntuale ed ambizioso che ha visto il Molise protagonista con ben 5 Comuni finanziati. Il Progetto ha lo scopo di favorire la promozione della mobilità ciclistica e del cicloturismo, quale strumento per uno stile di vita sano e attivo dei cittadini con l’obiettivo di incentivare l’utilizzo della bicicletta per migliorare il benessere della cittadinanza”.

Particolarmente soddisfatto il Vice Presidente Vicario dell’ANCI Molise, Nicola Montagano, che si è complimentato con i Sindaci dei Comuni beneficiari del finanziamento per aver candidato proposte meritevoli e per aver saputo creare una rete con altre Amministrazioni e Associazioni Sportive Dilettantistiche che consentirà di valorizzare con più efficacia il nostro territorio.

Presenti all’evento anche Daniele Saia, Sindaco di Agnone, Federica Cocozza, Sindaco di Filignano, Piero Castrataro, Sindaco di Isernia, Claudino Casciano, Sindaco di Pietrabbondante, Simona De Caprio, Sindaco di San Pietro Avellana che hanno illustrato i singoli Progetti con la collaborazione dei Sindaci dei Comuni partner.