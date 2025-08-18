Bivacco Pelino sul Monte Amaro: iniziati i lavori di smantellamento e sostituzione

Si comunica che, a far data dal 19 agosto 2025, il Bivacco “Pelino” sulla cima del Monte Amaro (2793 m. slm.) non sarà più utilizzabile, in quanto verrà smantellato dal Club Alpino Italiano, sezione di Sulmona (AQ), per permettere la realizzazione del nuovo Bivacco, finanziato dalla Regione Abruzzo- Fondo Unico Nazionale per il Turismo (FUNT) – e dal Parco Nazionale della Maiella – interventi finalizzati al ripristino delle infrastrutture verdi, Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Per pernottamenti in zona, è possibile utilizzare il rifugio “Manzini” in Val Cannella (2522 m. slm.); tempi di percorrenza dal Pelino al Manzini: 50 minuti.

Durante le operazioni di smontaggio e nuova realizzazione, sarà interdetta l’area dell’intervento per metri 150 dalla vetta di Monte Amaro.

L’apertura del nuovo Bivacco sarà comunicata a mezzo stampa.