Hang Seng in rialzo nel 2026: perché l’indice di Hong Kong è tornato al centro dell’attenzione globale

Quando i mercati europei chiudono e Wall Street si avvicina alla fine della sua sessione, dall’altra parte del mondo si accendono gli schermi di Hong Kong. L’Hang Seng, il principale indice azionario della borsa hongkonghese, apre la sua sessione mentre in Italia è ancora notte. Ma quello che succede in quelle ore lontane conta molto per gli investitori di tutto il mondo, Molise compreso: perché l’Hang Seng riflette non solo l’economia di Hong Kong, ma anche quella della Cina continentale, e la Cina è la seconda economia mondiale con legami commerciali ormai profondi con tutta Europa.

L’Hang Seng Index, creato nel 1969, è oggi composto da 82 società tra le maggiori per capitalizzazione di mercato quotate alla borsa di Hong Kong. Il paniere copre circa il 58% della capitalizzazione totale del mercato. Tra le componenti principali ci sono nomi che chi segue i mercati finanziari internazionali conosce bene: Tencent, il gigante cinese dei social media e dei videogiochi; HSBC, una delle principali banche mondiali con sede a Hong Kong; AIA Group, gigante panasiatico delle assicurazioni; Alibaba, il colosso dell’e-commerce; Xiaomi, il produttore di smartphone; CNOOC, una delle principali compagnie petrolifere cinesi. L’indice copre quattro grandi settori: finanza, utilità e servizi, commercio e industria, immobiliare.

Il 2026 si è rivelato un anno sorprendentemente positivo per i mercati cinesi, confutando molte delle previsioni pessimistiche che circolavano a inizio anno. Lo Shanghai Composite ha guadagnato circa il 25% dall’inizio dell’anno, il CSI 300 il 26%. L’Hang Seng, pur con una performance leggermente inferiore per via della sua maggiore esposizione ai mercati internazionali e alle tensioni geopolitiche, ha comunque guadagnato circa il 15-16% dall’inizio dell’anno, un risultato che ha sorpreso molti analisti occidentali. Il motore di questo rally è in larga misura il riposizionamento dell’economia cinese verso mercati non americani: le esportazioni cinesi nei primi due mesi del 2026 sono cresciute del 21,8% su base annua, trainata da nuovi accordi commerciali con paesi dell’Asia meridionale, del Medio Oriente e dell’Africa.

Nella settimana dell’8 maggio 2026, l’Hang Seng ha mostrato l’andamento caratteristico di questo periodo: movimenti volatili legati agli sviluppi del conflitto USA-Iran e alle implicazioni sul prezzo del petrolio e sul sentiment globale. Lunedì l’indice ha guadagnato circa 319 punti, pari a circa il +1,2%, chiudendo a 26.096, grazie all’ottimismo per le possibilità di un accordo diplomatico che avrebbe riaperto lo Stretto di Hormuz. Martedì è scivolato di 197 punti, circa -0,8%, quando quelle speranze si sono affievolite. Il settore tecnologico ha guidato sia i rally che le correzioni: SMIC, il principale produttore di semiconduttori cinese, ha mostrato oscillazioni particolarmente ampie con un +9,7% in una singola sessione legato alle aspettative sulla domanda di chip per l’intelligenza artificiale.

Per capire perché l’Hang Seng interessa anche un investitore del Molise, bisogna ragionare sulle connessioni dell’economia globale. HSBC è una delle principali banche mondiali: le sue vicende interessano i mercati finanziari globali. Tencent è uno dei principali investitori tecnologici mondiali con partecipazioni in centinaia di aziende in tutto il mondo. La Cina è il principale partner commerciale dell’Unione Europea per il commercio di beni: quello che succede alla sua economia si riflette sugli ordini che arrivano alle imprese europee e italiane. Investire sull’Hang Seng significa prendere posizione su questo grande motore economico asiatico in un momento in cui sta mostrando una resilienza superiore alle attese.

Per chi vuole seguire questi mercati e operare sull’ hang seng, oggi esistono diverse piattaforme e strumenti che consentono di consultare dati storici, monitorare in tempo reale i titoli a maggiore capitalizzazione e valutare strategie operative con strumenti di gestione del rischio. Il trading su derivati e CFD comporta rischi elevati, inclusa la possibilità di perdere l’intero capitale investito. Con un’economia cinese che continua a mostrare segnali di riassestamento strutturale e un indice che ha registrato una crescita significativa dall’inizio dell’anno, l’Hang Seng resta uno dei benchmark asiatici più osservati del 2026.

Nota: Il trading con CFD comporta un rischio elevato di perdita del capitale investito. Questo articolo ha scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.