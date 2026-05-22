Poliziotti per un giorno, il vice questore Marcovecchio accoglie le classi di alunni in visita al Commissariato

Giornata di festa per i bimbi di alcune classi della Scuola Primaria “L. Martella” di Vasto che hanno fatto visita al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Vasto. I bambini, guidati dalle loro maestre, sono stati accolti, in quattro…

Giornata di festa per i bimbi di alcune classi della Scuola Primaria “L. Martella” di Vasto che hanno fatto visita al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Vasto. I bambini, guidati dalle loro maestre, sono stati accolti, in quattro giornate dal mese di febbraio ad oggi, dai poliziotti che hanno fatto visitare alcuni degli uffici dove svolgono la loro quotidiana attività lavorativa, mostrando loro alcune particolarità del lavoro da poliziotto. C’è stato grande entusiasmo da parte dei giovani visitatori, soprattutto quando hanno potuto toccare con mano le attività della Polizia Scientifica e quando hanno visto da vicino le autovetture utilizzate per i servizi di controllo del territorio, le c.d. “Volanti”.

Un misto di stupore e meraviglia è stato raggiunto con l’accensione delle luci lampeggianti blu e della sirena, brevemente attivata, dai giovani “poliziotti per un giorno”. La visita si è conclusa con la consegna di un piccolo regalo e con lo scatto di una foto di gruppo a ricordo della mattinata passata insieme. Si conclude così, per questo anno scolastico, il progetto di collaborazione con l’I.C. “Gabriele Rossetti” di Vasto al fine di promuovere la conoscenza del territorio, delle istituzioni e favorire il rispetto della legalità.