Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione, il Prefetto Montella: «Opportunità strategica per il nostro territorio»

Si è riunito presso il Palazzo di Governo, il Consiglio Territoriale per l’Immigrazione, presieduto dal Prefetto di Isernia, Giuseppe Montella, e coordinato dalla Dirigente dell’Area IV della Prefettura, Viceprefetto aggiunto Ludovica Migliaccio. All’incontro hanno partecipato i rappresentanti delle…

Si è riunito presso il Palazzo di Governo, il Consiglio Territoriale per l’Immigrazione, presieduto dal Prefetto di Isernia, Giuseppe Montella, e coordinato dalla Dirigente dell’Area IV della Prefettura, Viceprefetto aggiunto Ludovica Migliaccio. All’incontro hanno partecipato i rappresentanti delle Forze dell’Ordine, della Regione Molise, della Provincia, del Comune di Isernia, dell’Ufficio Scolastico Provinciale, dell’ASREM, della Croce Rossa, dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, del Centro per l’Impiego, delle associazioni del Terzo Settore, nonché degli enti gestori dei Centri di Accoglienza per migranti.

La riunione ha rappresentato un primo momento di confronto tra i diversi stakeholders coinvolti nella gestione dell’accoglienza sul territorio, in vista dell’adesione della Prefettura all’Avviso pubblico recentemente bandito nell’ambito del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2021-2027, strumento cofinanziato dall’Unione Europea e gestito in Italia dal Ministero dell’Interno.

L’iniziativa è finalizzata al rafforzamento delle capacità amministrative (capacity building) degli uffici coinvolti nella gestione delle procedure e dei servizi legati all’ingresso, al soggiorno e all’integrazione dei cittadini stranieri. In tale prospettiva, il percorso avviato consentirà di predisporre un Piano di Intervento Territoriale, documento strategico volto a definire obiettivi, politiche e azioni per una gestione strutturata dei fenomeni migratori a livello locale.

Nel corso dei lavori, il Prefetto Montella ha evidenziato come l’attivazione di un progetto a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione rappresenti “un’opportunità strategica per il nostro territorio”, sottolineando che “aderire a questa programmazione significa investire concretamente nella capacità delle istituzioni locali, del terzo settore e dei servizi territoriali di lavorare insieme, costruendo reti stabili e strumenti innovativi per l’inclusione sociale, abitativa, lavorativa e linguistica dei cittadini stranieri”.

All’incontro hanno preso parte anche alcuni componenti della struttura di supporto individuata dal Ministero dell’Interno per accompagnare le Prefetture nella fase progettuale e realizzativa degli interventi finanziati dal FAMI.

Le recenti linee di intervento del Fondo puntano, infatti, al rafforzamento della governance territoriale, alla formazione degli operatori e alla qualificazione dei servizi di accoglienza, con l’obiettivo di favorire sistemi sempre più efficaci, integrati e sostenibili.

In un contesto sociale caratterizzato da crescente complessità, è emersa la necessità di superare logiche emergenziali per costruire un modello strutturato di accoglienza e inclusione, capace di garantire coesione sociale, sicurezza e pari opportunità. Un sistema organizzato ed efficiente rappresenta, infatti, non solo un dovere istituzionale e umano, ma anche uno strumento fondamentale di prevenzione del disagio e della marginalità.

Per tali ragioni, la Prefettura di Isernia intende sviluppare il percorso progettuale avviato, valorizzando il lavoro sinergico tra istituzioni, enti locali, scuole, servizi sociali e associazionismo, al fine di rafforzare la rete territoriale dell’accoglienza e dell’inclusione.