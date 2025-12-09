Cade dalla mountain bike su un sentiero impervio, ferito recuperato dal Soccorso alpino

Nella mattinata di oggi il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico – Servizio Regionale Molise è stato attivato dalla Centrale Operativa 118, come previsto dalle procedure operative per gli interventi sanitari in territorio montano e ambiente impervio, per un soccorso tecnico sanitario di emergenza in località Bosco Barone nel comune di Montagano (CB).

La richiesta di intervento riguardava un uomo del 1978 impegnato in una escursione in mountain bike lungo un sentiero particolarmente accidentato, che a seguito di una caduta ha riportato un presunto politrauma, rendendogli impossibile proseguire o raggiungere autonomamente un punto sicuro.



Ricevuta l’attivazione, la squadra del CNSAS Molise in turno di guardia attiva sul territorio, ha raggiunto rapidamente il luogo dell’incidente. Dopo aver individuato l’infortunato, i tecnici, dopo una valutazione primaria delle condizioni del paziente, hanno proceduto alla sua stabilizzazione e messa in sicurezza.

In stretto coordinamento con la Centrale Operativa 118, è stato predisposto l’invio dell’ambulanza sul luogo dell’incidente ed è stato organizzato il recupero dell’uomo mediante l’impiego di una barella in dotazione al Soccorso Alpino, necessaria al trasferimento in sicurezza del ferito. Una volta raggiunto il punto di incontro con la postazione territoriale del 118 il paziente è stato affidato alle cure del personale sanitario per le valutazioni mediche e il successivo trasporto verso una struttura ospedaliera.

L’intervento si è concluso con esito positivo grazie alla tempestiva attivazione della Centrale Operativa 118 e alla sinergia operativa con il CNSAS Molise, collaborazione che si conferma fondamentale nella gestione degli eventi sanitari in ambiente impervio, e che risulterà indispensabile anche per la costituenda centrale NUE 112.