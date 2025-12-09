Cocaina per il “bianco” Natale molisano, cinquantenne foggiano tratto in arresto dai Carabinieri

Al termine di un predisposto servizio svolto a Termoli e finalizzato alla prevenzione ed al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, i militari della Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Termoli hanno arrestato un cinquantenne originario della provincia di Foggia, resosi responsabile delle violazioni previste dall’art. 73 DPR 309/1990 (detenzione ai fini di spaccio).

L’uomo durante un normale controllo è stato perquisito e trovato in possesso di circa 56 grammi di cocaina, suddivisa in 60 dosi già pronte per la cessione. Nel corso dell’attività i militari hanno rinvenuto anche oltre 300 euro in contanti, denaro ritenuto provento dell’attività di spaccio.

L’uomo è stato tradotto presso la casa circondariale di Larino a disposizione della locale Procura della Repubblica e, nel corso della successiva udienza di convalida dell’Autorità Giudiziaria ha proceduto alla convalida dell’arresto applicando a suo carico la misura degli arresti domiciliari. L’attività in questione conferma la massima attenzione dell’Arma locale nel controllo del territorio e nella prevenzione dei fenomeni connessi con la diffusione delle sostanze stupefacenti.