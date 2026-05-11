Calcio: impresa dell’Olympia, dopo quattro anni è ancora finalissima per le fasi nazionali di serie D

Era il 14 maggio 2022 quando l’Agnonese conquistò la finale play-off di Eccellenza espugnando il campo del Campodipietra con un netto 0-4 firmato Liegi, Pistillo e dalla doppietta di Picozzi. In panchina c’erano Michele D’Ambrosio e Antonio Dell’Oglio.…

Era il 14 maggio 2022 quando l’Agnonese conquistò la finale play-off di Eccellenza espugnando il campo del Campodipietra con un netto 0-4 firmato Liegi, Pistillo e dalla doppietta di Picozzi. In panchina c’erano Michele D’Ambrosio e Antonio Dell’Oglio. In finale poi gli altomolisani si arresero all’Isernia (3-0) che alle fasi nazionali fu eliminata, nel doppio confronto, dai siciliani dell’Akragas.

Quattro anni dopo, la storia si ripete. Ieri, sul campo di Pietramelara, i granata hanno centrato la stessa impresa superando l’Alto Casertano grazie alle reti di D’Angelo, Bainotto (doppietta) e Cardoso.

Una vittoria obbligata per l’undici di Farrocco: la classifica, infatti, premiava i casertani, ai quali sarebbe bastato anche un pareggio per qualificarsi. L’Olympia Agnonese, invece, non ha lasciato spazio ai calcoli, sfoderando una prova di carattere e personalità.

Ora l’ultimo ostacolo verso la fase nazionale. Nella finale di domenica 17 maggio i Grifoni affronteranno in trasferta il Matese, formazione di Piedimonte Matese che in campionato si è rivelata la vera bestia nera dei molisani: due vittorie su due per i biancoverdi contro la squadra di capitan Brunetti.

La sfida in Campania può riaccendere l’entusiasmo della tifoseria granata, che sogna un’altra impresa. Anche stavolta il verdetto è chiaro: all’Agnonese servirà soltanto vincere per continuare a inseguire le fasi nazionali, mentre al Matese basterà il pareggio.