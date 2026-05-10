Tecniche di soccorso stradale complesso: anche dal Molise i Vigili del fuoco in addestramento

Italian Rescue Training: venti squadre di Vigili del Fuoco da tutta Italia a confronto per il primo evento nazionale di addestramento dei Vigili del Fuoco sulle tecniche di soccorso stradale complesso.

Un’iniziativa svolta presso la Scuola di Formazione Operativa di Montelibretti, dove venti squadre VV.F. si sono confrontate sulle tecniche di decarcerazione ed estricazione su scenari reali, in condizioni poco confortevoli che riflettono le effettive criticità operative negli interventi stradali.

A questa manifestazione ha partecipato anche una delegazione del Molise: sette Vigili del Fuoco del Comando di Campobasso e di Isernia hanno avuto modo di perfezionare le tecniche di salvataggio e messa in sicurezza dei feriti per garantire alla popolazione una risposta operativa sempre più efficace.

Attività di addestramento come queste mettono sempre più in risalto gli elevati standard di sicurezza che contraddistinguono il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.