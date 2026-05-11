Rischi di infiltrazione della camorra nell’Isernino, interdittiva antimafia per un’azienda edile

Prosegue l’impegno della Prefettura di Isernia nel campo della prevenzione contro le infiltrazioni della criminalità organizzata nell’economia legale della provincia di Isernia. Valorizzando l’importante apporto informativo offerto dal Gruppo Interforze Antimafia, coordinato dalla stessa Prefettura – e composto dai rappresentanti della Questura, dei Comandi Provinciali dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Direzione Investigativa Antimafia – l’Ufficio Territoriale del Governo, in esito ad una costante attività di monitoraggio, ha adottato un provvedimento interdittivo nei confronti di una società operante nel settore edile, nei cui confronti sono emersi concreti rischi di infiltrazione mafiosa da parte della criminalità organizzata di matrice camorristica.

Gli approfonditi accertamenti istruttori hanno evidenziato, nei confronti di una società avente sede legale nel territorio di questa provincia, un insieme organico di elementi di controindicazione tali da far ritenere sussistente ed attuale il pericolo di tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell’impresa stessa. I rilevati, stabili e non occasionali rapporti, anche di natura familiare, con soggetti vicini e/o contigui alla criminalità organizzata, emersi dalle risultanze info-investigative, hanno delineato un articolato e complessivo quadro di criticità nei confronti della società e dei suoi vertici gestionali, tali da far ritenere attuale il pericolo di un condizionamento da parte della criminalità organizzata.

Il provvedimento interdittivo dimostra l’elevata attenzione dello Stato verso le misure di prevenzione, volte a garantire le corrette dinamiche negoziali e a scongiurare possibili inquinamenti dell’economia legale.

«Questo provvedimento – ha sottolineato il Prefetto Montella – è il risultato di un sinergico e continuo lavoro di squadra da parte delle diverse articolazioni dello Stato operanti a presidio dell’ordine pubblico economico e della libera e leale concorrenza, con l’obiettivo di proteggere il tessuto produttivo della provincia pentra dai rischi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata».