Pompieropoli: per diventare Vigili del fuoco si incomincia giocando a fare il pompiere

Un successo di partecipazione la giornata “Pompieropoli” presso il Comune di Pozzilli organizzata dal personale del comando provinciale dei Vigili del fuoco di Isernia con la collaborazione dei volontari della sezione ANVVF e del personale della locale amministrazione.
L’iniziativa dedicata ai più piccoli è stata posta in essere, come già negli anni scorsi, per promuovere la cultura della sicurezza e far conoscere il mondo dei Vigili del fuoco a tutti i ragazzi delle scolaresche intervenuti.
Una giornata speciale tra caschi, percorsi a ostacoli e simulazioni di soccorso per i bambini con la collaborazione dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco.