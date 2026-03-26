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Capannone adibito a rimessa agricola avvolto dalle fiamme, sul posto stanno operando i Vigili del fuoco

Una squadra del comando provinciale dei Vigili del fuoco di Campobasso sta intervenendo a San Giuliano del Sannio per l'incendio di un piccolo capannone adibito a rimessa di attrezzature agricole. Nell'incendio nessuno è rimasto ferito. Intervento ancora in…

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Una squadra del comando provinciale dei Vigili del fuoco di Campobasso sta intervenendo a San Giuliano del Sannio per l’incendio di un piccolo capannone adibito a rimessa di attrezzature agricole. Nell’incendio nessuno è rimasto ferito. Intervento ancora in corso.

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