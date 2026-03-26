Sovra-comunalità: politiche di area e gestioni associate. Pazzagli dialoga con Silvia Borasso

«Piccolo è fatica, piccolo è bello, ma insieme è meglio». Con queste parole il professor Rossano Pazzagli, docente dell'Unimol, aprirà oggi pomeriggio la quarta lezione della Scuola dei Piccoli Comuni che si svolge ogni mese a Castiglione Messer…

«Piccolo è fatica, piccolo è bello, ma insieme è meglio». Con queste parole il professor Rossano Pazzagli, docente dell’Unimol, aprirà oggi pomeriggio la quarta lezione della Scuola dei Piccoli Comuni che si svolge ogni mese a Castiglione Messer Marino, in provincia di Chieti, appena al di là del confine con l’Alto Molise.

L’incontro, aperto dalla sindaca Silvana Di Palma, si terrà oggi, dalle 14,30 alle 18,30, nell’aula magna dell’istituto comprensivo statale. L’appuntamento è dedicato al tema della sovracomunalità, cioè alle politiche di area e alle gestioni associate di funzioni e servizi come metodo per la rinascita dei territori interni. Il professor Pazzagli, docente dell’Università del Molise e direttore della Scuola, prenderà in esame i principali strumenti dell’associazionismo comunale, quindi unioni, convenzioni, consorzi, considerati come «mezzi per coniugare la difesa dell’autonomia comunale con lo sviluppo di politiche di area per potenziare i servizi e per incentivare le opportunità di sviluppo al livello di sistemi territoriali omogenei, dove i confini comunali non costituiscano un limite, ma piuttosto un aiuto all’integrazione dei territori».

Come sempre la lezione accademica sarà seguita dalla parte laboratoriale, con amministratori comunali che raccontano la propria esperienza sul tema. In questa occasione sarà ospite Silvia Borasso, responsabile della Green Community dell’Unione dei Comuni delle Terre del Sagrantino, in Umbria. Si tratta di una rete creata nel 2001 tra otto Comuni della provincia di Perugia per lo svolgimento di funzioni e servizi comunali in forma associata, con l’obiettivo dell’autogoverno e dello sviluppo delle comunità locali. Per ulteriori informazioni e contatti si può scrivere alla segreteria organizzativa all’indirizzo e-mail scuoladeipiccolicomuni@gmail.com o si può visitare il sito www.scuolapiccolicomuni.it.