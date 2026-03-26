Riserva della Biosfera Alto Molise: al via il percorso partecipativo per il “piano d’azione”

Giovedì 26 marzo alle ore 16.30, presso la Sala visite della Riserva Naturale Orientata di Montedimezzo, prende il via il percorso partecipativo per la definizione del nuovo Piano d’Azione della Riserva della Biosfera “Collemeluccio-Montedimezzo-Alto Molise”, riconosciuta dal programma MaB UNESCO.

L’incontro rappresenta il primo momento di confronto pubblico con il territorio e coinvolgerà amministratori, associazioni, operatori economici, scuole e cittadini, con l’obiettivo di costruire una strategia condivisa capace di coniugare tutela della biodiversità, sviluppo sostenibile e valorizzazione delle comunità locali.

Al centro del percorso: modelli di sviluppo che mettano in equilibrio uomo e natura, servizi ecosistemici, turismo responsabile, risorse e produzioni locali, contrasto allo spopolamento e identità locali, temi fondamentali per il futuro delle aree interne.

L’iniziativa punta a rafforzare il ruolo della Riserva della Biosfera come laboratorio di sostenibilità e a promuovere una pianificazione partecipata, in linea con i principi del programma MaB UNESCO e con le esperienze di cooperazione nazionale e internazionale attivate dal territorio.



L’appuntamento è aperto a tutti coloro che vogliono contribuire attivamente alla costruzione del futuro della Riserva della Biosfera e del suo territorio.