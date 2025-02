Carabinieri: Papa Francesco firma il Decreto, Salvo D’Acquisto assume lo status di venerabile

Papa Francesco ha firmato il Decreto che riconosce l’offerta della vita del Servo di Dio V. Brig. Salvo D’Acquisto, Medaglia d’Oro al Valor Militare, elevandolo al titolo di “Venerabile”.

«Salvo D’Acquisto è un esempio luminoso di coraggio, abnegazione e amore per il prossimo, che supera i confini del tempo: un modello di riferimento per tutti i Carabinieri e per le future generazioni», le parole del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Gen. C.A. Salvatore Luongo, che ha espresso la più sentita gratitudine a Sua Santità per avere sottolineato, ancora una volta, il significato profondo dell’eredità morale lasciata da Salvo D’Acquisto.

Il 23 settembre 1943, il giovane ventitreenne Vicebrigadiere dei Carabinieri Salvo D’Acquisto si offre ai tedeschi per salvare la vita a 22 ostaggi inermi ed innocenti. Fucilato a Palidoro, vicino Roma, per l’eroico gesto verrà insignito alla Memoria di Medaglia d’Oro al Valor Militare.