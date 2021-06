Caracciolo, Di Lucente: “La politica non può nulla per salvare l’ospedale”

“La politica non può far niente per salvare l’ospedale Caracciolo, tranne essere presente in queste occasioni e manifestare la propria vicinanza alle popolazioni del territorio”.

Dichiarazione pesante quella rilasciata alla Tgr Molise dal consigliere regionale di maggioranza, Andrea Di Lucente, in occasione della celebrazione tenuta ieri, 2 giugno, dinanzi il presidio altomolisano. Ad un’altra testata Di Lucente ha poi annunciato che è prossimo l’arrivo di una nuova Tac richiesta ormai da anni per eseguire esami indispensabili.