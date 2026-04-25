Centrodestra inesistente, nessuna lista presentata. Saia verso la rielezione scontata

"Chi l'ha visto", il noto programma tv della Rai che indaga sui casi di scomparsa di persone, dedicherà una puntata speciale al centrodestra agnonese che, nonostante i consiglieri comunali in carica, sia pure all'opposizione, e un consigliere provinciale…

“Chi l’ha visto“, il noto programma tv della Rai che indaga sui casi di scomparsa di persone, dedicherà una puntata speciale al centrodestra agnonese che, nonostante i consiglieri comunali in carica, sia pure all’opposizione, e un consigliere provinciale targato Lega, non è riuscita a comporre uno straccio di lista da contrapporre a quella del sindaco uscente e ricandidato Daniele Saia.

Il sindaco Daniele Saia stringe la mano al candidato sindaco della lista civetta Marco Cacciavillani

Per la prima volta nella storia le elezioni di Agnone saranno una sorta di formalità, senza una vera sfida di confronto. Il centrodestra è scomparso, si è sciolto come neve al sole della primavere. Una figuraccia planetaria della quale qualcuno dovrà per rispondere ai vertici romani dei vari partiti.