Marco Cacciavillani candidato sindaco della lista civetta presentata solo per aggirare il quorum

Il candidato sindaco della lista “Agnone al Futuro”, Marco Cacciavillani, interviene sulle elezioni comunali. «La nostra – ha detto – è una lista di responsabilità, un gruppo che si presenta per evitare che alle elezioni comunali ci sia…

Il candidato sindaco della lista “Agnone al Futuro”, Marco Cacciavillani, interviene sulle elezioni comunali. «La nostra – ha detto – è una lista di responsabilità, un gruppo che si presenta per evitare che alle elezioni comunali ci sia una sola lista in campo, quella di Nuovo Sogno Agnonese. Con una sola lista, infatti, la legge prevede il raggiungimento di un quorum minimo di partecipazione: se non viene superato, le elezioni non sono valide e il Comune viene commissariato. Si tratta di un’ipotesi che vogliamo scongiurare, soprattutto in un momento di grande difficoltà per il nostro territorio, tra frane, tagli alla sanità e spopolamento.

Daniele Saia e la sua squadra escono da un’esperienza amministrativa e sono pronti a continuare a guidare il paese in questa fase delicata. Per questo, la lista ‘Agnone al Futuro’ non nasce come proposta di scontro politico: non faremo campagna elettorale né avremo una sede. Ci siamo messi a disposizione del paese con un obiettivo preciso: garantire la validità del voto ed evitare il commissariamento. Colgo l’occasione – ha concluso Cacciavillani – per augurare a tutti una buona Festa della Liberazione. Viva l’antifascismo sempre».