Chieti classica: viaggio di emozioni con “Le Voci della Lirica”

Chieti Classica, il festival del Direttore artistico Giuliano Mazzoccante che sta animando l’estate teatina con eventi di altissimo livello, si prepara ad un appuntamento di spicco per l’11 luglio. Questa data segna un doppio evento: la conclusione della prestigiosa masterclass della celebre violinista di fama mondiale Dora Schwarzberg ed un omaggio all’opera lirica che promette di incantare il pubblico con la sua forza espressiva e la sua bellezza intramontabile.

Alle ore 21, il suggestivo Auditorium Cianfarani del Museo Archeologico Nazionale La Civitella, accoglierà l’attesissimo concerto “Le Voci della Lirica”. Questo evento speciale sarà il culmine della masterclass tenuta da Dora Schwarzberg, un’occasione unica per apprezzare il talento dei giovani musicisti mondiali che hanno partecipato al corso, affiancati da artisti affermati. Il concerto sarà un vero e proprio viaggio nel cuore dell’opera evocatrice di passioni, drammi e gioie di questo genere sublime.

“Siamo immensamente orgogliosi del percorso fatto con Dora Schwarzberg, una figura di riferimento nel panorama musicale internazionale, la cui didattica ha ispirato i nostri giovani talenti – afferma il Maestro Giuliano Mazzoccante. “L’11 luglio rappresenta il coronamento di un intenso percorso di studio e perfezionamento. Avere la possibilità di vedere i frutti di questa masterclass e al contempo offrire un omaggio alle ‘Voci della Lirica’ in una cornice suggestiva come l’Auditorium Cianfarani è per noi motivo di grande soddisfazione. Sarà una serata che unisce l’eccellenza della formazione, il talento emergente e la bellezza intramontabile dell’opera, un’esperienza che nessun appassionato dovrebbe perdere. Ringraziamo sentitamente tutti coloro che hanno creduto e credono in questo progetto sulla musica classica che però apre le porte ad altri generi per creare una rete forte in ambito musicale” – conclude il Maestro Mazzoccante.

Il festival è organizzato dal Comune di Chieti con Music & Art International Academy, in collaborazione con ArtEnsemble: oltre al patrocinio del Comune e della Provincia di Chieti, dei Musei Archeologici Nazionali di Chieti, della Direzione Regionale dei Musei Nazionali Abruzzo (Mic), del Museo Universitario, del Convitto Nazionale G. B. Vico e dell’Auditorium Cianfarani, il Festival si avvale anche del significativo supporto della Fondazione Banco di Napoli.

Il programma completo di Chieti Classica 2025 è disponibile per il download al seguente link: https://chieticlassica.com/assets/Esec-programma-A5-2025.pdf.