Cinquanta candeline per Alexandra Andronache, congratulazioni!

Questa volta vogliamo dare gli auguri più cari ad Alexandra Andronache, la storica maestra di ballo di Agnone. Una splendida 50enne che spegne le candeline il 12 gennaio e che, purtroppo il virus, la priverà soprattutto dell’affetto delle sue allieve attuali e del passato che le sono rimaste affezionate ed amiche sincere.

Auguri Alexandra per il tuo compleanno, per i tuoi 10 lustri e per il tuo 25mo anno quale Maestra di Danza che dal 1996 ha visto crescere bimbe oramai donne e mamme.

Nessuno come te Ale…auguri davvero di cuore da tutta la redazione.

