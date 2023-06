Circoli ricreativi nel mirino dei Nas, elevate sanzioni per oltre cinquemila euro

I carabinieri della compagnia di Sulmona hanno svolto servizi straordinari di controllo del territorio finalizzati alle verifiche delle autorizzazioni richieste per la gestione dei circoli ricreativi e per gli esercizi commerciali in genere. L’attività ha visto il coinvolgimento del NAS dei carabinieri di Pescara, che ha operato in sinergia con i militari della stazione di Capestrano.

Nel corso dei controlli sono stati passati al setaccio diversi esercizi commerciali, per poi concentrare le attenzioni su due circoli ricreativi della valle del Tirino, trovati in difetto per la mancanza di alcune autorizzazioni obbligatorie per legge.

Al termine delle operazioni, nei confronti dei responsabili dei circoli ispezionati sono state contestate violazioni amministrative per l’assenza di notifica della SCIA sanitaria, e, in un caso, gli ispettori del NAS hanno riscontrato gravi inadempienze igienico sanitarie.

Per quanto rilevato dalle verifiche, sono state elevate e notificate sanzioni amministrative per complessivi euro 5mila. Prevista anche la segnalazione alla ASL e al comune competenti per l’adozione di ulteriori provvedimenti, che potrebbero portare anche alla chiusura dei locali controllati.

Si prevedono altri controlli con il coinvolgimento dei reparti speciali dell’Arma presenti in Regione.